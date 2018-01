Selena Gomez desbanca Taylor Swift e se torna a mais popular do Instagram

Selena Gomez superou Taylor Swift como a celebridade mais seguida no Instagram, à medida que as duas artistas pop mais uma vez dominaram a rede social em 2016.

No ranking anual do Instagram divulgado nesta quinta-feira, 1, Selena se tornou a celebridade com maior número de seguidores, com 103 milhões de usuários, enquanto Taylor ficou logo atrás, com 93,9 milhões.

As cantoras Ariana Grande e Beyoncé ficaram em terceiro e quarto lugar, com 89,6 milhões e 88,9 milhões, respectivamente, enquanto Kim Kardashian assumiu o quinto lugar, com 88,2 milhões de seguidores.

As cinco mulheres foram as mais seguidas do Instagram no ano passado, mas em ordem diferente, com Kim Kardashian descendo da segunda para quinta posição.

Selena, de 24 anos, também teve a foto e o vídeo de celebridade com maior número de curtidas no Instagram, além de ter sido a artista com maior número de menções na rede social.

O Instagram, do Facebook, é centrado no compartilhamento de fotos e vídeos e neste ano teve mais de 500 milhões de usuários no mundo todo.

As estatísticas anuais do Instagram são separadas em diversas categorias, como o dia com maior número de fotos em 2016, que foi no Halloween, e o emoji mais usado em publicações, que foi o de coração.