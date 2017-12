Seguranças barram público para evitar que praça de alimentação fique lotada

Após a superlotação da feirinha gastronômica na noite do último sábado, 5, a organização do festival Lollapalooza decidiu controlar o número de pessoas que circula pela praça de alimentação. O local agora tem duas entradas específicas para entrar e sair do Chef' Stage. Segundo um dos seguranças que barrou a passagem da reportagem do 'Estado', a medida foi tomada para evitar tumultos como o de ontem. "Você viu a confusão que teve aqui, moço? Ninguém conseguia entrar ou sair. Só me mandaram orientar o pessoal. Entrada de um lado e saída do outro", disse o funcionário que não quis se identificar.

Muitas pessoas ficaram confusas com a nova determinação. "Se está deste jeito agora pela manhã, imagina mais tarde, quando mais gente chegar. Duvido que eles vão conseguir dar conta", esbravejou o mineiro Lucas Santos, 24, que veio ao festival para assistir ao show do Arcade Fire.

O cenário na praça de alimentação na manhã deste domingo, 6, é completamente diferente do visto na noite do último sábado, quando o local se transformou em uma bagunça generalizada. O clima é tranquilo e algumas pessoas aproveitam para antecipar a compra de tickets. "Já comprei tudo, daí, mais tarde, não preciso ficar me preocupando com duas filas. Uma já basta, não é?", brincou a estudante do ensino médio Janaina Sertape, 17.

O clima no Autódromo de Interlagos segue quente. Os Raimundos sobem ao palco Skol às 13h30. O segundo dia do festival Lollapalooza é o mais aguardado: Arcade Fire, New Oder, Jake Bugg, Pixies e Soundgarden são os destaques do dia no Autódromo de Interlagos.