Seguranças agridem fotógrafos e público no Planeta Terra

Renato Luiz Ferreira, fotógrafo de O Estado, caiu após agressão de segurança. Foto: Thiago Queiroz/AE

SÃO PAULO - A truculência dos seguranças do festival Planeta Terra, realizado neste sábado no Playcenter, em São Paulo, provocou estragos em equipamentos de fotógrafos e deixou várias pessoas feridas durante o show do cantor Iggy Pop e sua banda The Stooges, principal atração do evento. A certa altura do show, Iggy convocou parte do público a subir ao palco. Os fãs mais próximos começaram a ser agredidos quando pulavam a grade que dava para o fosso na frente do palco. Chovia naquele momento, por volta de 0h20.

Os seguranças não só agiram com violência contra o público, como tentaram impedir que os fotógrafos registrassem imagens de sua ação violenta. Os dois fotógrafos do Estado que trabalhavam na cobertura do evento - Renato Luiz Ferreira e Tiago Queiroz - sofreram agressões. Com a camiseta rasgada e um galo na nuca, Ferreira contou que tomou uma "gravata" tão forte de um dos seguranças que chegou a perder os sentidos. "Quando falei que era fotógrafo e estava trabalhando para o Estadão, ele me disse que eu não era nada disso e arrancou o crachá do meu pescoço, me dando uma gravata em seguida. Caí no chão, desmaiado. Foi o Supla quem me socorreu", disse Ferreira, que conseguiu registrar imagens de agressões a outras pessoas.

Queiroz, que, como o colega, foi imobilizado com uma "gravata" de um dos seguranças, conseguiu fotografar Ferreira caído, mas, temendo por sua integridade física, saiu logo do local. "Vi inúmeras pessoas serem agredidas", contou Queiroz, que teve um pequeno corte na canela, consequência de um chute que tomou de um dos seguranças. Depois de passar pelo ambulatório médico, ambos iriam registrar boletins de ocorrência.

Ferreira teve sua teleobjetiva Canon 70-200mm amassada. Outro fotógrafo, Sérgio Alberti, do Diário do Grande ABC teve a lente de sua objetiva do mesmo modelo quebrada. "Pelo menos três seguranças estavam agredindo os fotógrafos", narrou Alberti. "Tinha um de camiseta azul que pedia para os outros não baterem. Um cara cabeludo que pulou a grade apanhou bastante."

Fotógrafo do Diário do Grande ABC é agredido. Foto: Thiago Queiroz/AE

Segundos os fotógrafos, alguns seguranças entraram na frente das câmeras que transmitiam imagens para os telões para impedir que as cenas de agressões fossem mostradas, mas a pancadaria, tanto no palco, que ficou tomado de fãs de Iggy, como na plateia, era visível de longe. "Tinha uns moleques apanhando com cabos de aço", disse Ferreira. "Os seguranças já estavam agressivos com o público antes de Iggy Pop chamar o pessoal pro palco", emendou Alberti.

Horácio Brandão, assessor de imprensa do evento, disse que a organização reconheceu que os seguranças não agiram corretamente e as responsabilidades seriam apuradas. Brandão também garantiu que os fotógrafos seriam indenizados para compensar o prejuízo com a perda dos equipamentos.

O cantor Iggy Pop convidou o público a subir no palco. Foto: Thiago Queiroz/AE

O segurança que fez Ferreira desmaiar, segundo os fotógrafos, foi retirado do evento. Até as 2h30 da madrugada ninguém o havia identificado. Brandão assegurou que os responsáveis pela organização dariam uma entrevista coletiva para dar satisfações sobre o ocorrido e identificar os agressores. O nome da empresa responsável pela segurança também não foi revelado até então.

Às 2h42, a assessoria de imprensa do festival divulgou a seguinte nota: "Sobre o episódio ocorrido durante o show da banda Iggy Pop & The Stooges - em virtude da invasão do palco -, a organização do evento informa que a empresa de segurança Homens de Preto assume a responsabilidade e ressarcirá eventuais danos."

"A empresa de segurança se coloca à disposição para auxiliar na identificação dos possíveis responsáveis e acompanhar junto às autoridades competentes", prossegue a nota. Assinado: "Organização do evento Planeta Terra, BFerraz Full Promotion".

Fãs no palco durante o show de Iggy Pop. Foto: Tiago Queiroz/AE