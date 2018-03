Segundo filho de Britney Spears já tem nome: Sutton Pierce Sutton Pierce é o nome do segundo filho da cantora Britney Spears com o dançarino Kevin Federline, segundo informou a revista norte-americana "People". Fontes próximas ao casal teriam fornecido a informação à publicação. A criança, que nasceu na última terça-feira em um hospital de Los Angeles, tem as mesmas iniciais que o primogênito de Britney e Federline, Sean Preston, de 1 ano. Os meninos quase nasceram no mesmo dia - Sean Preston faz aniversário em 10 de setembro. Sutton Pierce e Sean Preston têm mais dois irmãos por parte de pai: Kori, de 4 anos, e Kaleb, de 2 anos, filhos do dançarino com a atriz Shar Jackson. Britney, casada desde setembro de 2004 com Federline, descobriu que estava grávida do segundo filho em fevereiro, mas só confirmou a notícia em maio, em entrevista ao programa da CBS "The Late Show with David Letterman". Especulava-se que o bebê fosse uma menina, pois a pop star fez uma lista de presentes na loja infantil Petit Trésor, em Los Angeles, que incluía muitos objetos em cor-de-rosa e roupas com babado.