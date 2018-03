Seether anuncia shows no Brasil pela primeira vez na carreira

O trio de rock alternativo Seether anunciou nesta quarta-feira, 4, duas apresentações no Brasil, no Rio (Citibank Hall) dia 18 de abril, e São Paulo (Citibank Hall), dia 19 de abril. Os shows fazem parte da turnê de divulgação do sexto álbum, Isolate and Medicate.

O público em geral poderá adquirir ingressos a partir de 13 de fevereiro, no site da Tickets For Fun, na bilheteria do Citibank Hall (Rio de Janeiro e São Paulo) e em outros pontos de venda em todo país.

Natural de Pretória, África do Sul, o Seether já lançou sete álbuns - dois receberam Disco de Platina e outros dois, Disco de Ouro -, somando mais de 4,6 milhões de cópias vendidas no mundo.

Composta por Shaun Morgan (vocal, guitarra), Dale Stewart (baixo, backing vocals) e John Humphrey (bateria), o trio faz em média 120 shows por ano.