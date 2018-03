Sedação do sambista Arlindo Cruz é reduzida aos poucos

RIO - O estado de saúde do sambista Arlindo Cruz ainda é grave, mas se mantém estável, segundo boletim médico divulgado neste sábado, 25, pelo Hospital São José, onde ele está internado, no bairro do Humaitá, zona sul do Rio. Aos poucos, a sedação do cantor está sendo reduzida e “a evolução do paciente segue de forma gradual, sem previsão de alta”, informou o hospital.

Arlindo Cruz sofreu um AVC hemorrágico no dia 17 deste mês. Ele permanece internado no centro de tratamento intensivo (CTI). Hoje, uma junta formada por quatro médicos – Marcelo Kalichsztein, Gustavo Nobre, Flavio Domingues e Marcelo Reis – e pelo neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho “corroborou o planejamento terapêutico em andamento”.

Em sua página no Facebook, o filho do sambista Arlindo Neto, o Arlindinho, escreveu neste sábado uma mensagem de confiança na recuperação do cantor. “Agora é rezar pra pressão arterial do meu pai estabilizar, e darmos mais um passo importante na recuperação, vamos continuar na corrente, tenho fé que ele vai sair e bem dessa”, afirmou.