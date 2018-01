Secretaria de Transportes ajusta embarque no BRT para o Rock in Rio

A Secretaria Municipal de Transportes do Rio fez ajustes no esquema de transporte para o Rock in Rio, o BRT. De acordo com informações do Bom Dia Rio, haverá mais sinalização e orientação por parte da equipe do Terminal Alvorada, na Barra da Tijuca, onde é feito o embarque.

No primeiro dia (18) do primeiro fim de semana, os passageiros enfrentaram grandes dificuldades para embarcar no Terminal, tanto na ida quanto na volta do Rock in Rio, o que levou a produção a já promover mudanças no sábado, 19. A área de embarque foi alterada e 30 catracas com validadores foram acionadas.

Um RioCard, o cartão necessário para embarcar no BRT em direção à Cidade do Rock, custa R$7,80 (ida e volta incluídas).

A chegada ao evento só poderá acontecer utilizando o transporte público (BRT até a Cidade do Rock e ônibus de linhas regulares até a região do Riocentro) e os ônibus Rock in Rio "Primeira Classe" com venda antecipada (R$70).