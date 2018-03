Sebastian Bach: 'Sai do chão, São Paulo'

O cantor abriu o show com a música Slave To The Grind. Foto: JF Diório

Com um verdadeiro traquejo de astro de axé music, o ex-vocalista do Skid Row, Sebastian Bach, acompanhado de sua banda, pedia a todo tempo para a plateia: "Sai do chão, São Paulo!" e "Tira o pé do chão!" E o Parque Antártica, lotado, respondia sem cerimônia.

"Nós estamos muito felizes de tocar aqui. Hoje São Paulo é a capital do rock. Nós esperamos muito tempo para tocar aqui", dizia nas baladonas, como 18 and Life, o público cantava com ele a plenos pulmões. O som esteve muito baixo no início da apresentação, e Bach chateou um pouco com sua postura modesta demais. "Vocês gostam de Axl Rose? Nós temos um novo álbum, Angel Down, e temos Axl cantando três canções no disco", disse, como se precisasse da bênção da estrela da noite para vingar na noitada.

Com suas perfomances, mostrou que anda em forma. Foto: JF Diório

Apoiado na combinação cabelão-microfone voador-aeróbica no palco, mais uma bandeira do Brasil (a certa altura, usava uma camiseta escrita Brasil Tião), Sebastian Bach conseguiu levantar a audiência. Alternou hits de sua antiga banda, o Skid Row (que fez celebrado show no Rio, em 1992), como Back in the Saddle, Here I Am, Stuck Inside, Monkey Businesss, com músicas novas, como American Metalhead (nesta, segurava uma faixa com os dizeres BRAZILIAN METALHEAD).

Sebastian Bach, menos por méritos próprios do que por sua imagem de metaleiro de butique, foi nos anos 1990 um expoente daquilo que jocosamente chamavam de "metal farofa". Às vésperas dos 42 anos (completa no dia 3 de abril), está mais em forma do que Axl Rose, magro e malhado (trocou de camisa no palco, na frente das fãs, que endoideceram), embora sua voz pequena esteja ainda menor nos dias de hoje.

Aproveitou e divulgou seu novo disco que tem a participação de Axl Rose. Foto: JF Diório

O repertório do show de Sebastian Bach teve:

- Slave To The Grind

- Back In The Saddle

- Big Guns

- Here I Am

- Stuck Inside

- Piece Of Me

- 18 And Life

- American Metalhead

- Stabbin' Daggers

- In A Darkened Room

- Monkey Business

- You Don't Understand

- I Remember You

- Youth Gone Wild

Guns N' Roses

O próximo show, e o principal da noite, do Guns N' Roses será composto pelas seguintes músicas:

Chinese Democracy - Pyro

Scraped

Jungle - Pyro

It's so Easy - Pyro

Brownstone

Twat

Richard Solo

Live & Let Die - Pyro

Sorry

If the World

Prostitute

Rocket Queen

My Michelle

Dizzy Solo

Street Of Dreams

Heaven's Door

You Could Be Mine - Pyro

I.R.S.

DJ Solo

Sweet Child

This is love

November Raun - Pyro

Bumble Solo

Shacklers - Pyro

Out To Get Me - Pyro

Night Train - Pyro

Better - Pyro

Patience

Paradise City - Pyro