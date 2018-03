Sean Lennon e Rufus Wainwright tocam Madonna em protesto contra Wall Street

SÃO PAULO - Cresce a lista de artistas e celebridades a declarar apoio ao movimento Occupy Wall Street. Ao final da tarde de ontem, Sean Lennon, Rufus Wainwright e o cineasta Josh Fox se juntaram a "um bando de outros músicos" para apresentar em meio aos manifestantes a canção Material Girl, lançada por Madonna em 1985.

O filho de John Lennon assumiu o violão, no grupo que incluiu banjo, acordeão, e outros instrumentos acústicos.

A irreverente escolha se deve à letra da música, em que a frase "vivemos em um mundo material" é repetida diversas vezes.

Os rappers Lupe Fiasco e Kanye West, o guitarrista Tom Morello, o cantor Jeff Mangum e as bandas Radiohead e Anti-Flag estão entre os músicos que afirmaram publicamente estar do lado do protesto.