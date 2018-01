Sean Lennon aprendeu mais com Yoko Ono do que com o pai Sean Lennon, filho do ex-Beatle John Lennon e da cantora Yoko Ono, revelou que sua mãe contribuiu mais para sua formação artística do que o pai. "Os outros me vêem como uma sombra de meu pai, mas isso é um problema para eles, não para mim. John Lennon para mim era só meu pai. Eu aprendi muito mais com minha mãe do que com meu pai, foi ela que teve maior impacto sobre minha formação musical", afirmou ele, respondendo perguntas de jornalistas nesta quinta-feira em Catania, na Itália. Lennon tocará guitarra no concerto da tecladista japonês Yuka Honda, durante o vento Etnafest, promovido pelo governo regional. Participaram do encontro com a imprensa, além de Lennon e Honda, as vocalistas Petra Hayden e Courtney Kaiser. O show de hoje será o primeiro do quarteto na Itália, desde o fim da banda Cibo Matto. O filho do famoso músico disse estar contente com sua visita à Itália. "Minha primeira namorada era italiana e para mim estar aqui é como viver um sonho. Em Nova York, tocava num lugar chamado CBGB´s e estar aqui é um salto de qualidade. E também gosto muito da Itália, da Sicília, que é uma Itália diferente daquela do norte do país", disse. Yuka revelou estar "feliz de tocar pela primeira vez na Itália" e contou que ama o cinema italiano dos anos 50 e 60 e as músicas de Ennio Morricone e Nino Rota. "A cena musical em Nova York é como um rio que vejo correr, não posso dar uma definição", disse ele. Sobre o papel da tecnologia, afirmou "é apenas um meio para fazer música".