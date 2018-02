Sean Kingston planeja retomada da carreira com novo disco

SÃO PAULO - Sean Kingston está planejando retomar sua carreira com um novo disco, depois do acidente que o tirou dos palcos no final de maio. O cantor planeja entrar em estúdio assim que terminar a fisioterapia em um de seus punhos, segundo o site de celebridades TMZ. De acordo com amigos próximos, ele quer se dedicar integralmente à sua recuperação.

O cantor recebeu alta, no dia 23 de junho, do hospital em Miami Beach onde ficou internado por quase um mês se recuperando de fraturas no punho e na costela e de traumas após ter aspirado água no acidente. Ele está acordado e consciente e já se comunica com os fãs através de sua conta no Twitter.

O artista foi internado em 29 de maio após sofrer um acidente de jet ski. O cantor, que estava acompanhado de uma mulher, bateu com o veículo em uma ponte, no litoral dos Estados Unidos. A passageira, Cassandra Sanchez, recebeu alta poucos dias depois do incidente.

Sean Kingston tem 21 anos e ficou famoso em 2007 com o hit Beautiful Girls. No ano passado, saiu em turnê com o astro teen Justin Bieber.