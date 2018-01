Sean 'Diddy' Combs é o artista de hip-hop mais bem pago do último ano

O rapper Sean 'Diddy' Combs é o nome que aparece no topo da lista de artistas de hip-hop mais bem pagos do mundo no último ano. A lista é feita e divulgada anualmente pela revista Forbes.

Esta não é a primeira vez que Diddy fica no topo da lista. No último ano, seus rendimentos foram de US$ 130 milhões, que inclui a turnê Bad Boy Records, realizada em 2016, e a venda de parte da sua grife Sean Jeans. "Eu sempre tive um entendimento que se eu dou o melhor aos meus clientes e os sirvo de forma diferenciada, seja com música, moda ou vodca, eu terei um retorno para o meu árduo trabalho", disse o rapper à Forbes.

Atrás de Diddy, na segunda posição, ficou o rapper Drake, com US$ 94 milhões conquistados principalmente pela turnê Boy Meets World, seus lançamentos musicais, e ainda por parcerias com marcas como Apple e Nike. Jay-Z fecha o pódio com US$ 42 milhões.

Na décima sexta posição da lista, Nicki Minaj é a única rapper feminina entre os 20 artistas mais bem pagos, com US$ 15 milhões.

Confira a lista da Forbes:

1. Diddy - US$ 130 milhões

2. Drake - US$ 94 milhões

3. JAY Z - US$ 42 milhões

4. Dr. Dre - US$ 34.5 milhões

5. Chance the Rapper - US$ 33 milhões

6. Kendrick Lamar - US$ 30 milhões

7. Wiz Khalifa - US$ 28 milhões

8. Pitbull - US$ 27 milhões

9. DJ Khaled - US$ 24 milhões

10. Future - US$ 23 milhões

11. Kanye West - US$ 22 milhões

12. Birdman - US$ 20 milhões

13. J. Cole - US$ 19 milhões

14. Swizz Beatz - US$ 17 milhões

15. Snoop Dogg - US$ 16.5 milhões

16. Nicki Minaj - US$ 16 milhões

17. Lil Wayne - US$ 15.5 milhões

18. Macklemore & Ryan Lewis - US$ 11.5 milhões

19. Rick Ross - US$ 11.5 milhões

20. Lil Yachty - US$ 11 milhões