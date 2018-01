Sean Combs toma lugar de Taylor Swift como artista mais bem pago do mundo

O rapper e produtor musical Sean "Diddy" Combs foi nomeado como o artista mais bem pago do mundo nesta segunda-feira, 12, tomando o posto da cantora pop Taylor Swift, que caiu para o 49º lugar da lista anual da revista Forbes.

Beyoncé foi para a segunda colocação com seus 105 milhões de dólares graças às ótimas vendas do álbum e da turnê mundial Lemonade, e a autora britânica J.K. Rowling (95 milhões de dólares) voltou a ficar entre os três primeiros colocados em grande parte devido à franquia de filmes Animais Fantásticos e Onde Habitam, derivada do universo Harry Potter.

Combs, de 47 anos, arrecadou estimados 130 milhões de dólares nos 12 meses encerrados em 1o de junho de 2017, disse a Forbes, que atribuiu a renda à sua turnê Bad Boy Family Reunion Tour, à sua linha de roupas Sean John e à sua parceria com a vodca Ciroc.

Combs ficou na 22a colocação da lista no ano passado, quando Taylor superou seus colegas de entretenimento lucrando 170 milhões de dólares com seu disco e turnê mundial "1989".

Neste ano, a ex-cantora country de 27 anos transformada em estrela do pop viu sua renda cair para 44 milhões de dólares, já que não tem nenhum disco novo ou turnê em andamento, estimou a Forbes.

Entre os novatos da lista de 2017 estão a modelo Kylie Jenner, a meia-irmã de 19 anos da estrela de reality show Kim Kardashian, que ganhou 41 milhões de dólares, e Steve Harvey, personalidade do rádio e da televisão dos Estados Unidos que lucrou 42,5 milhões.

A Forbes compila sua lista estimando a renda pré-impostos, antes de deduzir os pagamentos de empresários, baseada em dados da consultoria Nielsen, da publicação especializada em turnês Pollstar, na base de dados cinematográfica IMDB.com e em entrevistas com especialistas da indústria e com as próprias celebridades.

As 100 maiores celebridades do mundo ganharam juntas 5,1 bilhões de dólares – aproximadamente o mesmo valor do ano passado, segundo a revista.