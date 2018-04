Seal volta ao Brasil para shows em março

Dono de uma voz rouca e inconfundível, o cantor Seal volta ao Brasil em março para shows de divulgação do 6º álbum da carreira, Seal 6: Commitment, lançado em setembro do ano passado.

A turnê do britânico passará por São Paulo, em 17/03, no Credicard Hall; Rio de Janeiro, 19/03, no Citibank Hall; Belo Horizonte, 20/03, no Chevrolet Hall; Brasília, 23/03, no Ginásio Nilson Nelson; Fortaleza, 26/03 no Siara Hall; e Recife, 27/03, no Chevrolet Hall.

O cantor promete um show intimista e cheio de paixão, sentimento que reflete o novo disco. Ele também apresentará músicas do álbum Soul - uma compilação impressionante de canções clássicas do soul e que já vendeu mais de 3,5 milhões de cópias em todo o mundo -, além de sucessos como Crazy, Kiss From A Rose, Prayer For the Dying, Love's Divine e Don't Cry, que projetaram sua carreira de mais de duas décadas e que já rendeu ao cantor três prêmios Grammy.

Para as apresentações de São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Brasília e Fortaleza, clientes Credicard, Citibank e Diners poderão comprar ingressos de pré-venda entre 26 de janeiro e 1º de fevereiro. O público em geral terá os ingressos disponíveis a partir de 2 de fevereiro. Informações sobre pré-venda e venda do show em Recife, além de valores das entradas para as apresentações, ainda não foram divulgados pela produtora responsável pela turnê.