Seal lança sexto álbum e fala de compromisso

O cantor britânico conversou com a Reuters sobre música, os quatro filhos que tem com a supermodelo Heidi Klum e o novo reality show que o casal vai estrelar.

Por que você intitulou seu álbum "Commitment" (compromisso)?

Acho que o compromisso é um tema recorrente que reaparecia a todo momento. Os últimos sete anos de minha vida, desde que conheci minha mulher (Heidi Klum), vêm sendo de muito compromisso. Mas não é apenas em nossa vida pessoal. Há compromisso em meu trabalho. A equipe que me cerca é composta de pessoas engajadas.

Com esse tema do compromisso, de que tratam as canções?

Elas falam de várias coisas, desde relacionamentos até buscar o sacrifício, passando por escavar no meio da sujeira. Tive que fazer isso em uma ou duas canções. Para poder escrever sobre coisas que encontrarão eco entre as pessoas, é preciso escavar em determinados lugares.

A canção "The Way I Lie" é sobre a desonestidade. Isso não soa como parte do tema do "compromisso".

Eu me inspirei em experiências de minha vida passada, que não necessariamente fazem parte de minha vida hoje. Mas elas com certeza me prepararam para minha vida de agora. Logo, fazem parte integral de minha vida agora.

Você e Heidi têm quatro filhos. Eles aparecem em suas canções?

O tempo todo. Em "Secrets", por exemplo. Há um capítulo nessa canção que está diretamente ligado à nossa primeira filha, Lenni. Se você o ouvir, saberá qual é. Mas procuro não ser específico demais, porque isso prejudica a capacidade de as pessoas se identificarem com a música.

Quando você escreve canções?

Escrevo o tempo todo. Escrevo quando saímos para jantar. Podemos estar comendo sushi - minha filha adora sushi -, e há música em minha cabeça. Alguém diz alguma coisa, ou eu ouço uma conversa qualquer, e começo a escrever.

Então, quando a inspiração lhe vem durante um jantar, você não larga tudo e se isola em um canto para escrever?

Antigamente, se eu estivesse em um restaurante, eu literalmente me levantaria e voltaria para casa. Mas, com as crianças, não é mais possível fazer isso.

O que a paternidade lhe deu?

Ela tornou minha vida muito mais completa, me fez enxergar o mundo como um lugar totalmente diferente. Quando você olha o mundo pelo olhar de seus filhos, é um mundo muito belo.

Vocês vão ter mais filhos?

Não! Já temos quatro, e eles são fantásticos. Mas quatro filhos já dão muito trabalho.

Algum dia você talvez grave um disco infantil para eles?

Eu adoraria fazer algo assim com Heidi. Já conversamos sobre isso. Já escrevemos algumas coisinhas, na verdade, coisinhas tolas. Mas seria legal criar um álbum ou um livro para crianças.