Seal diz que casamento com Heidi Klum influenciou novo disco

LOS ANGELES - O cantor Seal lança nesta terça-feira, 21, seu sexto álbum de estúdio, "Commitment", o "mais consistente" e o que contém "as melhores canções" de sua carreira, influenciada por seu casamento com a modelo Heidi Klum, disse o artista em entrevista à Efe.

Em "Seal 6: Commitment" o cantor volta a mostrar sua voz inconfundível em temas românticos como "Secret", o primeiro single. E a inspiração vem de sua própria família; "Cada nota que canto nasce deles", declarou Seal, pai de quatro filhos com a modelo, com quem gravou um clipe que promete imagens picantes.

"Há muito a ver e pouco a dizer", admitiu o artista entre risadas. Foi um desses momentos nos quais você está inspirado. Sentimos que reflete o que somos e estamos orgulhosos de nosso amor e dos frutos de nossa relação, nossos quatro preciosos filhos", acrescentou.

O primeiro filho do casal nasceu em 2005, o segundo em 2006 e o terceiro em outubro do ano passado. "Representamos todas as coisas que buscamos um no outro. Ao redor do meu casamento há barulho, mas dentro dele só há paz. O clipe é uma celebração de tudo isso", resumiu.