Seal chega ao Brasil em março e se apresenta em 4 capitais

O cantor britânico Seal chega ao Brasil no final de março para fazer shows em quatro capitais brasileiras. A primeira parada do cantor será em São Paulo, em 26 de março, no Tom Brasil. O evento marcará a mudança do nome da casa de show para HSBC Brasil, banco patrocinador da turnê. Seal ainda se apresentará em 27 de março no mesmo local. Depois, o cantor seguirá para Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre. Ouça 'The Right Life' O show no Rio será no HSBC Arena em 29 de março. O cantor vai a Curitiba em 1.º de abril, onde se apresentará no Teatro Positivo, e em 3 de abril, Seal cantará no Pepsi on Stage, em Porto Alegre. Casado com a modelo alemã Heidi Klum, apresentadora do programa Project Runway, com quem tem dois filhos, Seal começou sua carreira se apresentando em bares e clubes em Londres, mas só ganhou reconhecimento no cenário mundial em 1990. O cantor, filho de um nigeriano com uma brasileira, esteve pela última vez no País em 1992 e já faturou três prêmios Grammys. Venceu em 1996, com a canção Kiss From a Rose.