'Se não tem sentimento, não é música', diz Badauí, do CPM 22, ao 'Estadão + Música'

O CPM 22 foi a atração deste semana no Estadão + Música. Badauí (vocal), Japinha (bateria) e Luciano (guitarra) falaram sobre o novo disco da banda, Suor e Sacrifício, que chegou às lojas no mês passado. "Toda música precisa ter sentimento. Se não tiver, não é música de verdade. É algo de brinquedo. Nunca me importei com isso", declarou Badauí. Assista abaixo à entrevista completa.

O Estadão + Música vai ao ar todas as quartas-feiras, às 15h, e sempre recebe um artista ao vivo para tocar e conversar sobre música. O programa é transmitido pela página oficial do Cultura Estadão no Facebook.