Se mãe não pudesse, filhos de Jackson ficariam com Diana Ross

Se a mãe do cantor americano Michael Jackson, Katherine Jackson, não tivesse condições de ficar com os órfãos do astro, a guarda das crianças ficaria para a cantora Diana Ross, conforme o testamento deixado pelo artista após sua morte divulgado nesta semana.

Veja também:

DIRETO DA FONTE: editora vai lançar biografia em outubro

Ex de Jackson não recorreu por guarda de filhos, diz advogado