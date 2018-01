'Se eu fosse prefeito, jamais faria o que o Doria fez na Cracolândia', diz Supla

O cantor e compositor Supla foi o convidado desta semana do Estadão + Música. No bate-papo realizado ao vivo, às 15h, nos estúdios da TV Estadão, o músico falou sobre Como os Ricos Pensam, canção que compôs para João Doria (PSDB), atual prefeito de São Paulo. "Se eu fosse o prefeito da cidade, eu jamais faria o que o Doria fez na Cracolândia. Ele mesmo deveria ter ido até lá para conversar com os crackeiros", afirmou ele. "A gente precisa aprender a se respeitar. Nós pensamos diferente um do outro. Se dependesse de mim, São Paulo teria 3 ou 4 prefeitos. É irônico achar que o cara que está lá vai enxergar tudo. Não vai", complementou ele. Supla também falou sobre a legalização da maconha: "Legalização da maconha já! Quer se manter no poder, Temer? Legalize isso aí ,então", disse. Assista abaixo a entrevista na íntegra.

