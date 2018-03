Se aliste no front da resistência da música eletrônica

Jovem, se você anda achando a noite mauricinha demais, com ingressos e drinques caríssimos e música genérica, se aliste na resistência da música eletrônica underground, que pode ser encontrada em alguns (poucos) endereços em São Paulo.

No dia 1.º, a festa de lançamento do projeto MD/A traz ao País um forte representante do techno ‘de raiz’, o trio norte-americano D-3, formado pelo DJ Mark Flash, além do saxofonista De’Sean e do tecladista Jon Dixon. O D-3 faz parte do coletivo de música eletrônica Underground Resistance, verdadeiro selo de qualidade de techno e vertentes, criado em Detroit, nos EUA, no fim dos anos 1980.

A festa será um lugar perfeito para quem prefere o purismo eletrônico em vez de desfilar numa pista de dança com uma taça de champanhe na mão.

Em tempos de DJs celebridades e de festas em que o que importa é ver e ser visto, é legal lembrar que, no começo da música eletrônica, no início dos anos 80, quando as festas eram realizadas em galpões transformados rusticamente em clubes (em Chicago) ou em apartamentos detonados (em Detroit), o que se valorizava era o amor à música. E é essa a bandeira carregada pela turma que prefere as festas que ainda colocam em primeiro lugar a qualidade musical.

“A indústria da música e a mídia costumam dar muito mais espaço para o marketing do que para a música e o talento. Por isso, fica fácil vender artistas medíocres. Hoje em dia o lucro conta muito mais”, contextualiza o DJ Mark Flash, do D-3.

Para ele, a tecnologia também tem sua parcela de culpa na queda da qualidade no mercado da música eletrônica, afinal de contas, hoje em dia qualquer um com um computador cheio de músicas pode bancar o DJ. “Comparo a tecnologia a uma cadeira de rodas. Se você consegue andar e mesmo assim usa uma cadeira de rodas para se locomover, isso diz muito sobre a sua integridade.”

Outro happening imperdível para quem sai à noite em busca de boa música é a festa Super Revival Underground, do DJ Julião, uma espécie de embaixador do movimento em São Paulo.

Seu bailão “under”, em 2 de março, traz a São Paulo dois ícones da música eletrônica da década de 90, os ingleses Mark Archer, do duo Altern-8, e Gez Varley, metade da mítica dupla LFO. Além de Archer, Varley e do próprio Julião, outros 20 DJs brasileiros “clássicos” participam da maratona, entre os quais Marky, Mau Mau, Patife, Andy, Murphy, Renato Cohen, Xerxes de Oliveira e Renato Lopes.

Com orgulho, Julião conta que nunca se rendeu à música pop, em seus 21 anos como DJ. “Alguns clubes perderam totalmente sua identidade e outros focam em modinhas. Ou seja, o pop está em alta? Vamos manter a programação pop-tosca-trash. Se amanhã o underground estiver em alta? Eles dão uma de loucos, pegam o bonde andando e fazem uma noite underground”, diz. “Enquanto estiver vivo, farei de tudo para manter a chama do underground acesa”, promete.

Fãs de suas festas não são poucos. A primeira edição da Super Revival Underground, em novembro, reuniu mais de 800 pessoas. Outra cria sua, o afterhours (festa que acontece depois das outras festas encerrarem as atividades) Insônia comemora seus 10 aninhos em fevereiro.

É arte e não consumo. Para muita gente, festa underground pode ser sinônimo de banheiro sem papel higiênico, cerveja quente e aromas estranhos na pista de dança. É fato que na maior parte das vezes as instalações não são as mais luxuosas do mundo num ambiente mais “alternativo”, mas e daí, quando o que se busca é boa música e diversão?

A VJ Elka Andrello é fã do movimento. “A cultura underground não tem nada de tosca ou trash, ao contrário, é do underground que surgem os movimentos que viram mainstream. Arte underground acontece porque alguém tem algo a dizer, e não a vender. É arte, não é consumo”, define a VJ. Ela indica a Trackers, misto de escola de produção audiovisual e point de festas, como um dos lugares mais bacanas e divertidos de SP.

“O ambiente é totalmente alternativo: um prédio meio largado na Rua São João, cheio de grafites, decoração que me lembrou o Susi em Transe da Rua Vitória. E a Trackers é visionária ao convidar profissionais top para dar cursos, além de reunir gente bacana, conhecimento, troca de informações e festas, no mesmo lugar”, elogia Elka.

Mas, afinal, por que a noite underground perdeu tanto espaço? Para o DJ Benjamin Ferreira, que faz a festa Poperô, com o DJ e produtor Renato Cohen, o público mais jovem parece cada vez mais interessado em sons comerciais. “Nosso maior desafio é cativar o público mais novo, mas ainda vejo muita gente na noite lutando por um espaço para sons diferentes e de qualidade, e isso me deixa animado.”

No sábado, a Poperô se despediu da casa onde rolou, por um ano, o Bar do Netão, point adorado pelo público que nunca se importou em tomar uma cerveja (gelada, sim) em pé e do lado de fora do recinto, que lotou madrugadas a fio em seus quase 10 anos de resistência underground.

“O Bar do Netão dava aos frequentadores a liberdade de entrar e sair a hora em que bem entendessem, já que não cobrava entrada. Quem não curtia o som ia logo embora, mas quem permanecia estava ali única e exclusivamente por causa da música”, lembra Benjamin.

A festa aguarda novidades sobre os rumos do Bar do Netão. “Iremos para onde ele for”, garante Benjamin. Assim como o Clube Vegas, que fechou as portas em abril, Netão também foi vencido pela especulação imobiliária, que parece querer transformar o Baixo Augusta em prédios de apartamentos minúsculo. Para quem quiser se despedir deste verdadeiro bastião do underground paulistano, o Bar do Netão encerra atividades em 9 de fevereiro. É só chegar.