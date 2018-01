Scotty Moore, guitarrista de Elvis Presley, morre aos 84

Scotty Moore, guitarrista de rock pioneiro conhecido principalmente por ter sido membro da banda original de Elvis Presley, morreu na terça-feira, aos 84 anos, disse o jornal Memphis Commercial-Appeal.

Moore, que tocou no primeiro sucesso de Elvis, That's All Right (Mama) e em outras canções famosas como Heartbreak Hotel e Hound Dog, morreu em Nashville depois de passar meses com a saúde frágil, segundo o jornal.

"Perdemos uma das melhores pessoas que já conheci hoje", disse Matt Ross-Sprang, engenheiro de som do Sun Studio de Memphis, no Instagram. "O guitarrista que mudou o mundo... especialmente o meu; espero que você não se importe se eu continuar roubando suas frases musicais".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Moore, que nasceu em Gadsen, no Estado norte-americano de Tennessee, e começou a tocar guitarra aos oito anos, foi recrutado para a banda de Elvis pelo lendário produtor Sam Phillips em 1954, de acordo com a revista Rolling Stone.

Foi essa banda, que foi apelidada de Blue Moon Boys e incluía o baixista Bill Black e o baterista D.J. Fontana, que tocou com Elvis durante a maior parte da década seguinte nas canções que lhe renderam o título de Rei do Rock 'n' Roll.

As cerimônias fúnebres de Moore, que foi incluído no Hall da Fama do Rock 'n' Roll em 2000, estão agendadas para a quinta-feira em Humboldt, no Tennessee, informou o Commercial-Appeal.