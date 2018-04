Scott Weiland morreu de overdose de cocaína e álcool

O ex-vocalista do Stone Temple Pilots e do Velvet Revolver, Scott Weiland, de 48 anos, morreu de overdose de cocaína e álcool, segundo o exame toxicológico. As informações pertencem ao site TMZ.

A autópsia, cujo resultado foi divulgado nesta sexta-feira, 18, também mostra que uma doença cardiovascular aterosclerótica, asma e "dependência de multi-substância" tiveram papel "significativo" em sua morte.

Scott Weiland foi encontrado morto na noite do dia 3 de novembro, dentro do ônibus que sua banda, a Scott Weiland & the Wildabouts, no estado de Minnesota, nos Estados Unidos. Ele lutava contra o abuso de drogas e álcool há vários anos.

O cantor ascendeu à fama com os Stone Temple Pilots, banda do pós-grunge que teve sucessos como Interstate Love Song, Plush e Vasoline. O grupo se separou em 2003 e Weiland formou o Velvet Revolver, com todos os membros do Guns n' Roses menos Axl Rose: Slash, Duff McKagan e Matt Sorum.

O Stone Temple Pilots se reuniu novamente em 2008. "A história não acabou", Weiland disse na época. "Há mais para ser revelado e mais para ser contado." A nova fase durou até 2013, quando Weiland foi demitido da banda e substituído por Chester Bennington, do Linkin Park.

Weiland tem um longo histórico de abuso de substâncias ilícitas e álcool, incluindo prisões e temporadas em reabilitações. Em 1995, ele foi preso após autoridades descobrirem crack e heroína entre seus pertences. Em 1998, ele foi julgado culpado de posse criminosa de heroína. Suas prisões por posse de drogas e tempo nas rehabs contribuíram para a separação do Stone Temple Pilots em 2003.