Scorpions: ponto final em São Paulo

"Queremos encerrar a carreira extraordinária do Scorpions no auge. Concordamos que chegamos ao fim da estrada com o melhor álbum que já gravamos." Foi com esta declaração, publicada em janeiro no site oficial da banda, que os fãs ficaram sabendo do fim de uma trajetória de mais de 40 anos. Mas havia um consolo: "Vamos iniciar uma turnê pelo nosso país e passaremos por outros continentes nos próximos anos".

O quinteto vem ao Brasil em clima de despedida, portanto. A procura pelo show de domingo (19) no Credicard Hall foi tão grande que uma apresentação extra foi marcada para o sábado (18).

Quem já garantiu seu ingresso para uma das noites não deve se decepcionar: apesar de ser a turnê do disco ‘Sting in The Tail’, lançado em março, poucas faixas do novo álbum têm aparecido no repertório dos roqueiros.

Na passagem por Munique, por exemplo, velhas canções como ‘Still Loving You’, ‘Wind of Change’ e ‘Rock You Like a Hurricane’ foram lembradas, agradando aos fãs das antigas. Não se surpeeenda se você começar a gostar de despedidas.

ONDE: Credicard Hall. Av. das Nações Unidas, 17.955,

S. Amaro, 4003-6464. QUANDO: Sáb. (18), 22h; dom., 20h. QUANTO: R$ 100/R$ 600.