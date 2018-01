Scorpions passará pelo Brasil na turnê mundial de despedida

O grupo alemão de rock Scorpions incluiu o Brasil na sua turnê mundial de despedida do público depois de 45 anos de carreira, que ocorrerá neste ano. Outros países americanos como o Chile, a Colômbia, o México e o Peru também estão inclusos no calendário.

O Scorpions, que anunciou sua saída de cena aos fãs pelo seu site, publicará em 23 de março seu último álbum de estúdio, "Sting in the Tail", e realizará uma viagem para percorrer os cinco continentes durante três anos.

No Brasil, o grupo pretende realizar quatro shows, entre os dias 16 e 22 de setembro de 2010. Recentemente, a banda fez uma viagem de 15 shows pela América Latina, incluindo o Rio de Janeiro.

Ao anunciar a despedida, o vocalista Klaus Meine expressou a intenção da banda de "dizer adeus em grande estilo" com "a mesma paixão" de quando começaram a carreira, em 1965. Desde então, Scorpions vendeu mais de 100 milhões de discos e assinou sucessos como "Rock You Like a Hurricane" e a balada "Still Loving You".

"A viagem de três anos pelos cinco continentes representa para nós um enorme desafio e é uma grande satisfação podermos fazer uma despedida junto de nossos fãs", afirmou o guitarrista do grupo, Matthias Jabs.