Scorpions anuncia novo show na turnê de 50 anos

A banda alemã anunciou um show extra em São Paulo, no Citbank Hall, durante a 50th Anniversary World Tour. Os shows serão realizados em setembro nos dias 01, 03 e 04 em São Paulo; 08, em Fortaleza e 10 no Rio de Janeiro.

Durante sua trajetória, a banda influenciou grandes nomes do rock como Iron Maiden, Bon Jovi e Metallica. Álbuns clássicos como Blackout e Love At First Sting, e os hits No Pain, No Gain, Wind of Change, Still Loving You e Rock You Like a Hurricane não só lançaram o grupo ao sucesso mundial, como fizeram a história do rock alemão.

Rock like a Hurricane por si só foi regravada mais de 150 vezes por diferentes músicos. O Scorpions é formado pelos músicos Klaus Meine (vocal), Rudolf Schenker (guitarra), Matthias Jabs (guitarra), Paweł Mąciwoda (baixo) e James Kottak (bateria).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em cinco décadas, a banda foi pioneira em fazer shows em lugares restritos para ocidentais durante a guerra fria. Em 1988, eles foram a primeira banda de rock ocidental a fazer shows esgotados cinco dias consecutivos na ainda Leningrado soviética.

Outras realizações desse tipo também foram vistas em shows na China e Sudeste da Ásia, abrindo portas para muitas bandas ocidentais nesse mercado. O grupo também se apresentou no festival Moscow Music Peace, de 1989, onde o Scorpions finalmente conquistou a Rússia de vez. A apresentação inspirou Klaus Meine a escrever uma faixa que se tornou o tema da queda da Cortina de Ferro: Wind of Change.