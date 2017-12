Scheila Carvalho vai se casar com cantor em Salvador A ex-dançarina do grupo de axé É o Tchan Scheila Carvalho vai se casar em Salvador com o cantor Toni Sales nesta terça-feira, 17. A cerimônia, marcada para 19 horas, contará com 500 convidados e será realizada no Catussaba Resort Hotel, na praia de Itapuã. Eleita por três anos consecutivos a mulher mais sexy do mundo pela revista Vip, a ex-dançarina e atual apresentadora do programa da Record Bom Demais vai oficializar a união após cinco anos de namoro. Os noivos terão como padrinhos a cantora Ivete Sangalo e seu irmão Jesus Sangalo e os cantores Carla Perez e Xanddy, além de familiares. O vestido de Scheila foi confeccionado pela Cymbeline Paris, grife representada no Brasil por Lucas Anderi. Quem assina a decoração da festa é Júnior Ferreira, de Salvador. O jantar ficou a cargo da banqueteira Helena Freire.