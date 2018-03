Scarlett Johansson lança novo álbum em setembro

Depois de lançar seu álbum de estréia, Anywhere I Lay My Head, em 2006, a atriz fetiche de Woody Allen volta à produção musical. Sai em 15 de setembro o novo álbum de Scarlett Johansson em parceria com o cantor e compositor Pete Yorn, Break Up.

O disco tem enredo: narra um relacionamento em conflito. Scarlett gostou da ideia de Yorn de duas pessoas "vocalizando seus relacionamentos por meio de duetos".

Break up tem 8 canções inéditas de Yorn, com participação de Robert Francis na guitarra; Giuseppe Patane no baixo; Amir Yaghmai no violino, Goldblatt no banjo, baixo sintético e backing vocals. A produção e mixagem é de Sunny Levine e os produtores executivos são Your e Max Goldblatt.