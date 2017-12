Scarlett Johansson estrela videoclipe de Bob Dylan Aparentemente não é só Alicia Keys que encanta Bob Dylan: Scarlett Johansson, a musa de Woody Allen que atualmente se encontra no 63.º Festival de Veneza para o lançamento do filme "A Dália Negra", de Brian De Palma, foi escolhida para estrelar seu videoclipe "When the Deal Goes Down", inspirado nos anos 60, segundo o site da revista "Rolling Stone". No clipe, Scarlett aparece dormindo em uma varanda, lavando as mãos na pia da cozinha, rindo de fotos dos velhos tempos, fazendo um piquenique em um belo campo, pescando, andando de bicicleta e dirigindo um carro conversível, entre outros "momentos perfeitos da vida", acompanhada por frases de Dylan como "eu senti uma alegria passageira, eu sei que elas (as coisas) não são o que parecem". "When the Deal Goes Down" faz parte do novo CD de Bob Dylan, "Modern Times" e assim como muitas músicas do álbum fala sobre a morte. "Like a Rolling Stone", de Dylan, foi eleita recentemente pela revista Rolling Stone a melhor canção de todos os tempos, encabeçando uma lista de 500 músicas.