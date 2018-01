'Say Say Say', de Paul McCartney e Michael Jackson, ganha versão remix

Paul McCartney lançou no seu Facebook nesta terça-feira, 6, uma versão remix da canção Say Say Say, em um novo vídeo de dança dirigido pelo coreógrafo e artista performático Ryan Heffington e filmado em Los Angeles. O clipe segue um adolescente em uma jornada por seu bairro, e sua dança e alegria contagiam quem ele encontra no caminho.

“Say Say Say é, sem dúvida, uma das maiores colaborações para a música popular de todos os tempos. É uma das três faixas em que Paul McCartney e Michael Jackson (morto em 2009) trabalharam juntos e foi o seu maior sucesso comercial, liderando a Billboard Hot 100 EUA durante seis semanas após seu lançamento, em 1983, e se tornou um dos singles mais vendidos de todos os tempos”, diz texto de divulgação do clipe.

Segundo ainda explica o texto, essa versão surgiu quando Paul trabalhou numa nova fase da reedição de sua extensa coleção – a Paul McCartney Archive Series – no início deste ano. “Enquanto trabalhava na remasterização do álbum Pipes Of Peace, de 1983, e do material bônus que acompanha, no Abbey Road Studios, em janeiro de 2015, Paul foi ouvir um remix instrumental de Say Say Say, por DJ John ‘Jellybean’ Benitez, quando ele lembrou que havia vocais não utilizados”, afirma.

As masters originais foram localizadas, e o engenheiro-chefe do ex-Beatle, Steve Orchard, juntamente com Paul, em seu estúdio em Sussex, uniram as gravações inéditas com o trabalho de Jellybean.

Veja novo clipe:

Paul McCartney and Michael Jackson 'Say Say Say [2015 Remix]' Paul McCartney and Michael Jackson - '#SaySaySay [2015 Remix]'Song taken from 'Pipes of Peace 2015 Remaster' - in stores nowVideo directed by Ryan Heffington#PaulMcCartney #MichaelJackson #PipesOfPeace Posted by Paul McCartney on Terça, 6 de outubro de 2015

Veja o clipe de 1983: