Saxofonista de Frank Zappa faz 2 shows em São Paulo nesta semana

Quatro anos depois de sua última apresentação na cidade, o saxofonista, cantor e flautista Napoleon Murphy Brock, que tocou com Frank Zappa, voltará a se apresentar na cidade com o show Tributo a Frank Zappa com Let's Zappalin (banda de Rainer Tankred Pappon, ex Central Scrutinizer Band) e show solo de Napoleon Murphy Brock, no Centro Cultural São Paulo. Será no próximo dia 20, às 19h.

Brock esteve na cidade para a Virada Cultural de 2010, na Avenida São João, quando se apresentou com a banda-tributo GrandMothers Re-Invented, integrada por ex-integrantes da banda do guitarrista Zappa. Tocaram 15 músicas naquela ocasião, e o guitarrista era Miroslav Tadic. "A música de Frank Zappa agrada todo tipo de apreciador da música porque ela contém tudo: rock, funk, blues, reggae", disse o saxofonista. Ele gravou com Zappa cinco discos: Apostrophe, One Size Fits All, The Helsinki Concert, Roxy and Elsewhere e Bongo Fury.

Os shows celebram os 74 anos de Zappa e terão uma edição também no Café Piu Piu, no Bixiga. Fred Barley, da banda O Terço, também se apresentará com Brock, assim como Erico Jônis e Jimmy Pappon.

TRIBUTO A FRANK ZAPPA COM LET'S ZAPPALIN' E NAPOLEON MURPHY BROCK

20/12 - CENTRO CULTURAL SÃO PAULO (RUA VERGUEIRO, 1000)

Horário: 19h

Ingressos: R$20,00 - retirada de ingressos: na bilheteria, duas horas antes do início do show

Sala Adoniran Barbosa

Telefone: 11 3397 4002

21/12 - CAFÉ PIU PIU (RUA 13 DE MAIO, 134)

Horário: 21h00 (abertura 20h30)

Ingressos: R$40,00 (dinheiro ou cheque)

Telefone: 11 3258 8066