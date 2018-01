Saxofonista Caio Mesquita estréia turnê e grava em SP Depois de aparecer no Programa Raul Gil, o saxofonista Caio Mesquita, de 16 anos, foi responsável por uma proeza. Em quatro meses, vendeu mais 250 mil cópias de seu CD de estréia, "Caio Mesquita - Jovem Brazilidade" (Luar Music/EMI), e levou o disco de platina duplo. Além de emplacar essa vendagem em plena crise do mercado fonográfico, Caio cumpriu a façanha com um CD instrumental. No Brasil, não é algo a ser ignorado. Embalado pelo inesperado sucesso, inclusive para ele próprio, o jovem músico estréia nesta quarta-feira sua turnê no Citibank Hall, em São Paulo. Na ocasião, aproveita para gravar o primeiro DVD. No repertório, promete repetir as canções de seu CD, como "Sozinho" (Peninha), "Garota de Ipanema" (Tom Jobim e Vinicius de Moraes), "Flor de Liz" (Djavan), entre outras. Estará acompanhado de sua banda, composta por guitarra, baixo, piano, bateria, violão e percussão. "Haverá algumas surpresas também", avisa o saxofonista. Antecipa que fará um pot-pourri em homenagem a Jorge Vercilo e outro só com músicas de Ivan Lins, com direito à participação do cantor e compositor carioca, na voz e piano. "Ivan participou de um quadro no Raul Gil e toquei músicas dele. Ele gostou muito e trocamos contato. Depois, o convidamos para participar do show e ele aceitou." A bateria mirim da Escola de Samba Camisa Verde e Branco formada por 12 crianças, subirá ao palco ao lado de Caio, para encerrar o show com "Aquarela do Brasil" e "Canta Brasil". Caio Mesquita. Citibank Hall (1.450 lug.). Avenida Jamaris, 213, (11) 6846-6040. Hoje, 21h30. R$ 60 a R$ 120