Saulo Duarte participa ao vivo do 'Estadão +Música' desta quarta-feira

Saulo Duarte é convidado desta quarta-feira, 31, no Estadão + Música. O cantor e compositor se apresenta ao lado de João Donato no próximo dia 8 de fevereiro no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). A apresentação faz parte do projeto Luz, Câmera e Close: Uma Homenagem a Fernando Faro. O projeto celebra a obra do jornalista, produtor musical e diretor de TV, que deixou um grande legado para a história da televisão brasileira ao comandar o programa Ensaio, da TV Tupi e da TV Cultura. Com um roteiro que mescla músicas, perguntas e respostas, a apresentação será realizada num formato parecido com o do programa Ensaio.

Saulo é um dos destaques da nova safra da música brasileira. O artista possui três discos lançados. Seus trabalhos flertam com carimbó, samba-rock, guitarrada, rock, reggae e outros ritmos quentes e dançantes.

Já João Donato permanece dialogando com os sons da modernidade e reverbera bossa-nova, samba, baião, bolero, jazz, música de concerto, canção popular, temas instrumentais, sons eletrônicos, até mesmo o funk, o hip hop, o rock. A primeira participação de João Donato pelo programa Ensaio foi em 1975. Neste projeto, ele sobe ao palco acompanhado por Arismar do Espírito Santo (baixo) e Cleber Almeida (bateria).

O Estadão + Música começa pontualmente às 15h. A entrevista é transmitida ao vivo no Facebook do Cultura Estadão. Participe, mande sua pergunta!