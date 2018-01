Sarah Oliveira lança programa sobre música na Rádio Eldorado

Sarah Oliveira sempre teve uma relação muito intimista com a música. Desde os tempos de televisão, quando ainda comandava o saudoso programa Disk MTV, em meados dos anos 2000, a apresentadora já dava sinais de sua extensa admiração por elementos primordiais da cultura pop. De David Bowie a Beatles, passando por Nina Simone e Patti Smith, a música sempre pulsou nas veias de Sarah, que além da MTV, também foi repórter do Vídeo Show, da Globo, e apresentadora do Calada Noite, do GNT.

É justamente com o intuito de resgatar esse DNA sonoro que Sarah estreia nesta sexta-feira, 15, na Rádio Eldorado, o programa Minha Canção. A cada semana, Sarah escolhe um artista e conta histórias por trás de suas canções mais emblemáticas. Ela também falará sobre as parcerias e curiosidades de nomes como Bob Dylan, Elton John, Rolling Stones, Blondie, Marvin Gaye e Michael Jackson. Nesta primeira temporada, serão ao todo 12 episódios. Eles vão ser exibidos todas as sextas-feiras, às 17 horas.

Sarah Oliveira iniciou sua carreira no rádio há mais de 20 anos. Para ela, voltar ao meio onde tudo começou tem um valor bastante simbólico. “Foi no rádio que passei a entender a importância de bandas e artistas que eu tanto curtia. Lá aprendi a impor a minha voz, a fazer pauta e editar. Foi onde eu exercitei o meu lado de entrevistadora. Nunca deixei de ouvir rádio, mesmo com o MP3 ou serviços de streaming, sabe? Eu amo esse mix de música com informação, de ligar e ouvir uma programação feita por outra pessoa. Coisas que surpreendam! Adoro isso de não saber qual será a próxima canção”, diz Sarah.

O programa conta também com depoimentos de personalidades, que escolhem a música preferida do artista em questão, e relatam brevemente sua relação pessoal com ela. “Todo episódio tem a participação especial de um artista, que compartilha sua memória musical e afetiva com o ouvinte. Wagner Moura escolheu falar sobre os Smiths e a música da banda que faz parte de sua história. A Pitty fala de Patti Smith, Malu Mader sobre a importância dos Stones na vida dela, Lázaro Ramos de Nina Simone, Marina Person de Bowie, Mariana Aydar de Amy Winehouse. Estou entregando todo mundo, não é? Será que pode? Enfim, está sendo uma delícia gravar!”, brinca Sarah.

Outros projetos. Em 2017, Sarah estreou seu primeiro projeto na internet, a microssérie O Nosso Amor a Gente Inventa, em que entrevista anônimos e escuta sobre suas histórias de amor. “Queria experimentar uma linguagem que tivesse a ver com a internet e a minha trajetória de trabalho, sabe?”, complementa Sarah.