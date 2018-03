Sarah Oliveira estreia segunda temporada do programa 'Minha Canção' na 'Rádio Eldorado'

Sarah Oliveira está de volta à Rádio Eldorado. Após o sucesso em 2017, o Minha Canção estreia nesta sexta-feira, 2, sua segunda temporada. Com meia-hora de duração, o programa irá ao ar toda sexta-feira, sempre às 17h, com reprise aos domingos no mesmo horário.

A principal novidade desta nova temporada está a inclusão de grandes nomes da música popular brasileira. Chico Buarque ganhará três episódios exclusivos. Os episódios serão divididos em: Chico político, Chico romântico e Chico persona feminina. Além do cantor e compositor, outras figuras memoráveis da MPB, como Gal Costa, Ney Matogrosso e Marina Lima, ganham seus tributos no programa.

O Minha Canção de estreia vai homenagear Dolores O'Riordan, vocalista da banda The Cranberries, que morreu em 15 de janeiro. Com diversos hits emplacados nos anos 1990, a cantora irlandesa se tornou o nome mais significativo da música de seu país desde o surgimento do U2.

O programa terá também um especial dedicado aos Beatles. O mês dos Beatles será composto por quatro episódios dedicados ao quarteto de Liverpool. "É um especial feito para nenhum beatlemaníaco botar defeito", conta Sarah Oliveira.

O programa Minha Canção pode ser acompanhado também em sua versão audiovisual disponível no Canal da Sarah Oliveira no Youtube.

Os episódios da segunda temporada de Minha Canção:

- Cranberries

- Chico Buarque - Político

- Chico Buarque - Romântico

- Chico Buarque - Persona feminina

- Bob Marley

- Marina Lima

- New Order/ Joy Division

- Aretha Franklin

- Elvis

- Beatles - Mês Beatles (4 edições)

- Gal Costa

- Alicia Keys

- Prince

- Ney Matogrosso

- Madonna