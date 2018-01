São Paulo vive temporada de shows internacionais

O índice de artistas internacionais em São Paulo, no mês de setembro, sobe aos maiores índices de dois em dois anos. Isso graças ao Rock in Rio, que permite com que alguns empresários tragam seus nomes que já tocarão na Cidade do Rock para shows na cidade. Sempre vale como um alento aos que não puderam embarcar para o Rio. Abaixo, o Rock in Rio que vem esta semana por tabela a São Paulo.

O show deles é hoje (dia 24), no Espaço das Américas. Vão contar com a abertura da banda CAF – Asesinas a Felipes. Dono de hits como “Epic” e “Falling to Pieces”, do disco The Real Thing (1989), e “Midlife Crisis” e “Easy”, do álbum Angel Dust (1992) – a última um celebrado cover do grupo americano Commodores – a banda também integra o line up do Rock in Rio. Os rapazes liderados pelo vocalista Mike Patton não trazem o disco inédito que foi gravavo em maio. Por isso, deverão fazer um show de hits (‘Epic’, ‘Easy’ e ‘Ashes to Ashes’, entre eles).

SERVIÇO:

Faith no More

24 de setembro

Espaço das Américas (R. Tagipuru, 795 - Barra Funda)

A partir das 22h

Preço: de R$ 95 a R$ 370

.

Katy Perry

Depois do Faith No More, é a vez de Katy Perry trazer sua ‘The Prismatic World Tour’ para São Paulo. A apresentação será nesta sexta (dia 25), no Allianz Parque. Katy falou sobre sua vinda ao Brasil. “Finalmente a espera acabou! Estou extremamente feliz por levar ‘The Prismatic World Tour’ para a América Latina e o Caribe, casa dos mais apaixonados KatyCats! Eu vou me apresentar em algumas de minhas cidades favoritas, além de explorar novos lugares e conhecer alguns fãs pela primeira vez.”, disse a cantora.

SERVIÇO

Katy Perry

Sexta (25)

Allianz Parque (Rua Turiassú, 1840 - Perdizes, São Paulo)

Ingressos: de R$ 100 a R$ 580

.

System of a Down

Na mesma em que Katy Perry toca no estádio da Pompeia, a banda de metal System of a Down se apresenta na Arena Anhembi, chamando como convidados especiais a banda Deftones. O SOAD ou System, nomes pelos quais é conhecida, faz um som grande e pesado, com instrumentos inusitados como a guitarra barítona, bandolins elétricos, cítaras, violões de doze cordas, entre outros orientais. Até hoje, eles já venderam mais de 33 milhões de álbuns no mundo e tiveram quatro indicações ao Grammy.

SERVIÇO

System of a Down

Sexta (25)

Arena Anhembi (Av. Olavo Fontoura, 1209 - Santana, São Paulo - SP)

Ingressos: de R$100 a R$520

Slipknot

Slipknot traz a turnê ‘Prepare for Hell’ em sua volta a São Paulo. O show será também na Arena Anhembi, onde estiveram em 2014. O show deles tem impacto de potência sonora e visual. A participação especial será do grupo Mastodon. Já se sabe que no set list estarão ‘Wait and Bleed’, ‘Duality’ e ‘Psychosocial’, mas também músicas do álbum mais recente, como ‘The Devil in I’, ‘Custer’ e ‘The Negative One’.

SERVIÇO

Slipknot

Domingo (27)

Arena Anhembi (Avenida Olavo Fontoura, 1209 – Santana)

A partir das 19h (com show do Mastodom)

Ingressos: de R$100 a R$ 520