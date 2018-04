São Paulo terá homenagem a David Bowie

Toda e qualquer manifestação de homenagem a David Bowie na data exata em que ele completaria 70 anos parece singela diante da genialidade de um dos maiores ídolos da música pop. A tarefa torna-se complexa, inclusive, para quem interpreta o camaleão o rock nos palcos há mais de uma década. André Frateschi que, ao lado da banda Heroes e da mulher, Miranda Kassin, canta os hits do space man de forma intensa e vibrante, é incapaz de se autodescrever sem o DNA de Bowie.

“Ele foi vanguarda em todos os momentos da vida, inclusive na hora de se despedir. De alguma forma, ele sentiu que o mundo estava ficando cada vez mais louco e partiu. O Bowie não morreu, apenas retornou para o seu planeta de origem”, diz Frateschi, que fará um show especial de tributo a David Bowie neste domingo, 8, no Centro Cultural Rio Verde, na zona oeste de São Paulo. O show de Frateschi passará por todas as fases do britânico, incluindo músicas de Blackstar (2016). “Não quero que esta apresentação seja um luto eterno. O intuito é celebrar a importância do Bowie”, conclui.

ANDRÉ FRATESCHI E HEROES

Centro Cultural Rio Verde. R. Belmiro Braga, 119, Pinheiros. Tel.: 3459-5321. Dom. (8), 18h. R$ 30 (antecipado) / R$ 60 (na hora)