São Paulo prepara festa para homenagear Luiz Gonzaga

A Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, realiza entre 17 e 19 de julho a Homenagem a Luiz Gonzaga, no Vale do Anhangabaú, no centro da capital, com mais de 35 atrações culturais, durante os três dias de celebração. De acordo com informações da pasta, o objetivo do evento é valorizar e reforçar as tradições nordestinas no Estado por meio do artista, considerado um dos maiores compositores da música popular brasileira.

Serão três dias de apresentações com artistas da cultura nordestina como Elba Ramalho, Alceu Valença, Dominguinhos, Oswaldinho do Acordeon, Antonio Nóbrega, Trio Virgulino e outros. O público poderá ainda assistir as bandas Cordel do Fogo Encantado, Carlinhos Antunes e Quinteto Mundano, Nicolas Krassik e Cordestinos. Os clássicos do frevo, da música popular e de grandes compositores serão interpretados pela Orquestra Popular do Recife, sob a regência do maestro Ademir Araújo. Mais informações no site da secretaria .