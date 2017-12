São Paulo entrega o prêmio Carlos Gomes Foram entregues na noite de segunda-feira, em cerimônia no Auditório Ibirapuera, os troféus aos vencedores da 11.ª edição do Prêmio Carlos Gomes de Música Erudita. A única ausência foi a soprano Eliane Coelho, que, impossibilitada de viajar ao Brasil devido a compromissos profissionais na Europa, foi representada pelo pesquisador Sérgio Casoy. Eliane, que interpretou o papel principal da ópera La Gioconda no Municipal de São Paulo e no Teatro Amazonas, foi escolhida pelo júri o destaque vocal feminino. Entre os homens, o destaque foi o baixo-barítono Stephen Bronk. A pianista Sonia Rubinsky, radicada em Paris, veio ao Brasil especialmente para receber o prêmio de melhor pianista. O violoncelista Fábio Presgrave falou em nome do Quarteto Camargo Guarnieri, eleito o melhor conjunto de câmara. José Mindlin subiu ao palco para receber, em nome da Sociedade de Cultura Artística, o prêmio de concerto do ano conferido à apresentação do conjunto francês Les Musiciens du Louvre. Carlos Moreno recebeu, em nome da Sinfônica da USP, da qual é diretor, o prêmio de melhor orquestra. Também estiveram presentes à premiação o violinista Cláudio Cruz, melhor instrumentista, e o compositor André Mehmari, prêmio revelação. Vicente Amato recebeu pelo Teatro São Pedro o prêmio da categoria Universo da Ópera, dividido com Cléber Papa, produtor do Festival do Theatro da Paz, em Belém. José Barbosa e Luiz Arnaldo Milanese receberam, pela Petrobrás e pelo Bradesco Prime o prêmio destinado a patrocinadores. A soprano Niza de Castro Tank recebeu o Troféu Guarany pelo reconhecimento à divulgação da obra do compositor Carlos Gomes.