Sandy e o músico Lucas Lima confirmam noivado Depois de anos de boatos, agora a informação é oficial: Sandy e o namorado, o músico Lucas Lima, estão noivos. Quem confirmou os rumores foi Rogéria Takata, assessora da cantora. Não há uma data marcada para o casamento, mas sabe-se que não será este ano. "Ela nos avisou que está noiva, mas quer terminar a faculdade de Letras antes", revelou Rogéria. A estrela deve se formar em dezembro de 2008. Sandy e Lima estão juntos desde 1999, entre idas e vindas. Depois de um dos términos, a cantora chegou a namorar o ator Paulinho Vilhena, com quem contracenava no seriado da rede Globo Sandy e Júnior. Os irmãos Sandy e Junior lançaram no ano passado o 15.º CD juntos, em 15 anos de carreira. O disco, que leva o nome da dupla, tem 7 das 12 músicas compostas pela própria cantora, sozinha ou em parceria com alguém. Além disso, toda a bateria do CD é dele, que também assina a co-produção, ao lado do argentino Sebastian Krys e de Otávio Moraes. Uma das faixas escritas por Sandy, Discutível, é um claro desabafo da cantora, cansada de sua imagem de "santinha". "É melhor você ter certeza/ Estou longe de ser a Madre Tereza", diz a música.