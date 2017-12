Sandy anuncia gravidez no Facebook, mas diz que quer manter privacidade

A cantora Sandy usou seu perfil no Facebook para anunciar que, aos 30 anos, está grávida de seu primeiro filho. Ela é casada com o músico Lucas Lima, 30, e está em seu terceiro mês de gestação.

"Hoje é um dia muito feliz pra mim e pro Lucas. Vim aqui pra dividir com vocês a linda notícia de que estamos esperando nosso primeiro bebê!", escreveu ela, que publicou ainda uma foto ao lado do marido em que acaricia a barriga.

"Vim aqui pra dividir com vocês a linda notícia de que estamos esperando nosso 1º bebê. Estou com 3 meses de gestação, me sentindo muito bem e saudável, o que é ótimo, já que pretendo trabalhar até um pouquinho antes de o bebê nascer", escreveu em sua página na rede social. Para depois completar: "Queremos manter essa maravilhosa etapa da nossa vida o mais íntima possível".