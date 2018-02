Sambistas paulistas homenageiam Plínio Marcos neste final de semana

SÃO PAULO - Para celebrar os 77 anos do dramaturgo Plínio Marcos, morto há quase treze anos, Kiko Dinucci, Juçara Marçal, Thiago França, Rodrigo Campos e Marcelo Cabral receberão Silvio Modesto, um dos Pagodeiros da Pauliceia, para o show de relançamento de Plínio Marcos em Prosa e Samba. O encontro acontece neste sábado, 29, e domingo, 30, no Itaú Cultural, com entrada gratuita.

Originalmente gravado em 1974, o disco marcou a aproximação definitiva entre teatro e samba em São Paulo, narrando histórias de Geraldo Filme, Zeca da Casa Verde e Toninho Batuqueiro. Junto a Modesto, Talismã e Jangada, formavam os Pagodeiros da Pauliceia, fazendo shows com Plínio desde 1970.

Modesto também atuou nas peças Balbina de Iansã e Noel Rosa, o Poeta da Vila e seus Amores com o diretor, que arranjou o seu primeiro emprego com carteira assinada em São Paulo, como ator no Sesi.

"Eu fiquei praticamente 8 anos nesse emprego, e foi quando deu para almoçar e jantar todos os dias. Foi uma época muito difícil: a gente tocava na noite, no Bexiga, em jograis. Era tocar num dia para ter comida no dia seguinte", relembra Silvio. Segundo o sambista, a relação do teatro com o cinema foi de certa forma fomentada pela censura. Como os textos de teatro eram barrados mesmo antes da montagem das peças, "fazer música era um modo de continuar lutando contra a ditadura de forma mais lírica", comenta.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No show, a banda dirigida por Kiko Dinucci fará releituras das 13 músicas de Prosa e Samba. O cenário terá projeções do artista uruguaio Fernando Velasquez a partir do documentário sobre a vida de Geraldo Filme, dirigido por Carlos Cortez. As imagens serão mescladas à voz de Plínio, que narra todo o disco.

Show de lançamento do CD Plínio Marcos em Prosa e Samba

Itaú Cultural - Avenida Paulista, 149, Estação Brigadeiro do Metrô

Dias 29 e 30 de setembro de 2012 (sábado e domingo), às 20h

Classificação: livre

Entrada franca (retirar ingresso com 30 minutos de antecedência)