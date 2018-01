Sam Smith vai cantar música tema do novo filme de James Bond

O ganhador do Grammy Sam Smith vai cantar a música tema do próximo filme de James Bond, 007 Contra Spectre, na primeira vez desde 1965 que um cantor britânico homem grava a canção título para um filme do agente secreto.

O músico, famoso por Stay With Me, é coautor da faixa intitulada Writing's On The Wall, com o colega Jimmy Napes, também premiado com o Grammy, com quem colaborou no álbum de sucesso In the Lonely Hour.

O último homem britânico a cantar um tema solo de Bond foi Tom Jones, com Thunderball, em 1965.

"Este é um dos pontos altos da minha carreira", disse Smith em comunicado. "Estou muito animado por fazer parte deste legado britânico icônico e integrar uma incrível lista de algumas das minhas maiores inspirações musicais."

A última canção tema de Bond, Skyfall, foi gravada pela britânica Adele, outra ganhadora do Grammy.

Daniel Craig volta ao papel do agente secreto pela quarta vez em 007 Contra Spectre, dirigido por Sam Mendes, cineasta premiado com o Oscar. O filme também é estrelado pela atriz italiana Monica Bellucci e Christoph Waltz, ator também ganhador do Oscar.

007 Contra Spectre será lançado nos cinemas britânicos em 26 de outubro e no Brasil e Estados Unidos em 5 de novembro. A canção será divulgada em 25 de setembro.