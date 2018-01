Sam Smith no Rock in Rio e 8 'bons' motivos para ter o coração partido

Quando ganhou quatro gramofones do Grammy na cerimônia deste ano, Sam Smith agradeceu a todos os homens que quebraram seu coração. E, após a apresentação do debutante inglês no Palco Mundo, no sexto dia de Rock In Rio, não é apenas ele que precisa agradecer. Nós (e 85 mil pessoas que vieram à Cidade do Rock) também agradecemos.

Veja uma lista de 8 "bons" motivos para que Sam Smith tenha recebido aquele "pé na bunda" e decidido gravar canções para contar essa história.

1 - I'm Not The Only One

E assim começou a apresentação do guri inglês. É onde ele pode mostrar o alcance de sua voz, sem medo de desbravar as notas mais agudas, mesmo que tenha passado por uma cirurgia na garganta recentemente. São versos que lidam com aquele amor tão poderoso capaz de permitir a traição. Sam Smith sofreu nessa vida, viu?

2 - Ele entende do sofrimento alheio

Desde a performance ao vivo de Tears Dry On Their Own, pela própria Amy Winehouse, não havia presenciado uma versão que entendeu tão bem o sofrimento daquelas canções. Até Sam Smith cantá-la no Rock In Rio.

3 - Banda de primeira

O cantor britânico escolheu músicos excelentes para acompanhá-lo.

4 - Por causa desse discurso

"Como alguns sabem, meu disco é um pouco depressivo. Eu me apaixonei por um cara há 3 anos e ele quebrou meu coração completamente. E foi em um momento ótimo, porque estava começando a trabalhar nesse disco. Para tirá-lo do meu coração, resolvi gravar um álbum sobre aquilo. Agora, a maior parte dessas músicas já não me machuca, porque eu superei aquele cara. Essas não são mais minhas canções, são de vocês. E espero que ajudem a vocês também."

5 - Momento intimista com Can't Help Falling In Love With You

A massa diante do Palco Mundo ficou em silêncio para ouvir a performance desta faixa.

6 - O refrão de Lay Me Down

Preste atenção na tristeza escondida nesse refrão, cantado com maestria por Sam Smith: "Can I lay by your side? / Next to you, you / And make sure you're alright / I'll take care of you / I don't want to be here if I can't be with you tonight". Algo como: "posso deitar-me ao seu lado? Próximo a você / E ter certeza de que você está bem / Eu vou tomar conta de você / Eu não quero ficar aqui se não puder estar com você nesta noite"

7 - Porque casais assistem ao show abraçados

Por mais que haja melancolia nessas faixas, elas ainda são sobre amor. E casais espalhados pela Cidade do Rock aproveitam para se abraçarem durante o show.

8 - Porque encerrou com Stay With Me

Ele não precisou gastar o hit mais famoso para manter o show em pé. Pelo contrário. Stay With Me apenas completa uma performance impecável. E que venha o próximo coração partido?

Confira a galeria de imagens do dia: