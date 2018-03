Sam Smith é o grande nome do Grammy; veja a lista dos vencedores

Sam Smith, cantor inglês de 22 anos, foi o maior vencedor do Grammy 2015. Ele ficou com quatro prêmios: Canção e Gravação do ano, por Stay with me, Álbum pop vocal, por In the lonely hour, e Revelação. Beck, que teve o Álbum do ano, Beyoncé e Pharrell Williams tiveram três Grammys cada.

Veja vencedores das categorias principais, anunciados durante a premiação:

Gravação do Ano

"Fancy (Feat. Charli XCX)" - Iggy Azalea

"All About That Bass" - Meghan Trainor

"Chandelier" - Sia

"Stay With Me" (Darkchild Version) - Sam Smith

"Shake It Off" - Taylor Swift

Álbum do Ano

"Beyoncé" - Beyoncé

"In The Lonely Hour" - Sam Smith

"x" - Ed Sheeran

"G I R L" - Pharrell Williams

"Morning Phase" - Beck

Canção do ano

"Fancy" - Iggy Azalea Ft. Charli XCX

"Chandelier" - Sia

"Stay With Me (Darkchild Version)" - Sam Smith

"Shake It Off" - Taylor Swift

"All About That Bass" - Meghan Trainor

Artista revelação

Iggy Azalea

Bastille

Brandy Clark

Haim

Sam Smith

Performance solo pop

"All of Me" - John Legend

"Chandelier" - Sia

"Stay With Me" - Sam Smith

"Shake It Off" - Taylor Swift

"Happy" - Pharrell Williams

Álbum vocal pop

"x" - Ed Sheeran

"Ghost Stories" - Coldplay

"Bangerz" - Miley Cyrus

"Prism" - Katy Perry

"In The Lonely Hour" - Sam Smith

"My Everything" - Ariana Grande

Álbum de rock

"Ryan Adams" - Ryan Adams

"Morning Phase" - Beck

"Turn Blue" - The Black Keys

"Hypnotic Eye" - Tom Petty And The Heartbreakers

"Songs Of Innocence" - U2

Performance de R&B

"Drunk In Love (Feat. Jay Z)" - Beyoncé

"New Flame (Feat. Usher, Rick Ross)" - Chris Brown

"Good Kisser" - Usher

"The Worst" - Jhené Aiko

"Options" - Luke James

Álbum country

"Riser" - Dierks Bentley

"The Outsiders" - Eric Church

"The Way I'm Livin'" - Lee Ann Womack

"12 Stories" - Brandy Clark

"Platinum" - Miranda Lambert

Veja vencedores anunciados antes da cerimônia

Categorias pop:

Álbum Pop Vocal Tradicional - "Cheek to cheek", Lady Gaga e Tony Bennett

Permormance Pop em duo ou grupo - "Say something", Christina Aguilera e A Great Big World

Categorias rock:

Performance rock - "Lazaretto", Jack White

Música de rock - "Ain't it fun", Paramore

Performance Metal - "The last in line" - Tenacious D

Álbum alternativo - "St. Vincent" - St. Vincent

Categorias dance:

Álbum eletrônico: "Syro" - Aphex Twin

Gravação dance - "Rather Be", Clean Bandit e Jess Glynne

Categorias R&B:

Canção R&B - "Drunk in love", Beyoncé e Jay Z

Álbum urbano contemporâneo - "Girl", Pharrell

Álbum R&B - "Love, Marriage & Divorce", Tony Braxton e Kenny Edmonds

Categorias rap:

Disco de rap - "Marshall Matters LP2" - Eminem

Melhor colaboração de rap - "The monster" - Eminem e Rihanna

Melhor música de rap - "I", Kendrick Lamar

Melhor performance de rap - "I", Kendrick Lamar

Categorias country:

Performance country solo: "Something in the water", Carrie Underwood

Performance country em duo ou grupo: "Gentle on my mind" - The Band Perry

Música country: "I'm not gonna miss you"

Categorias visuais:

Clipe - "Happy" - Pharrell Williams

Filme musical - "20 feet from stardom"

Música escrita para mídia visual - "Let it go"

Trilha sonora - "Frozen Original Soundtrack"

Outros:

Álbum surround sound - "Beyoncé", Beyoncé

Remix não clássico - "All of me" (por Tiesto, de John Legend)

Encarte - "Lightning bolt", Pearl Jam

Arranjo instrumental ou a capella - "Daft Punk", Pentatonix

Box ou edição especial - "Rise & Fall Of Paramount", Jack White e mais

Melhor engenharia de som de álbum - "Morning phase" - Beck