Sam Smith desembarca no Brasil e passeia no Cristo Redentor

Logo depois de desembarcar no Rio, nesta sexta-feira, 25, o cantor e compositor britânico Sam Smith não perdeu tempo e se dirigiu ao Cristo Redentor. "Experiência irreal", escreveu no seu Instagram.

O grande vencedor do Grammy 2015 - foram quatro prêmios, incluindo Canção do Ano por Stay With Me - fará seu primeiro show no Brasil neste sábado, 26, ao se apresentar no Palco Mundo do Rock in Rio 2015. A principal atração da noite é a cantora Rihanna.

Em outras fotos compartilhadas na rede social, Smith aparece na área do Cristo Redentor e mostra sua visão do Rio à noite.

Unreal Experience Uma foto publicada por Sam Smith (@samsmithworld) em Set 25, 2015 às 11:27 PDT

Windy Experience Uma foto publicada por Sam Smith (@samsmithworld) em Set 25, 2015 às 11:30 PDT