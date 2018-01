Sam Smith chega pela primeira vez ao topo da lista dos discos mais vendidos nos EUA

LOS ANGELES - O álbum The Thrill Of It All, de Sam Smith, garantiu ao cantor britânico sua primeira liderança na parada de álbuns Billboard 200, superando os novos lançamentos da banda Maroon 5 e do cantor Blake Shelton, de acordo com dados da Nielsen SoundScan divulgados nesta segunda-feira, 13.

O single mais recente de Taylor Swift, Call It What You Want, liderou a parada de faixas digitais, que mede vendas online de singles, com 67 mil unidades vendidas.

O álbum Reputation, de Taylor, vendeu mais de 717 mil cópias na sexta-feira, em seu primeiro dia, de acordo com dados da BuzzAngle Music, e deve estrear no topo da parada Billboard 200 na próxima semana.

The Thrill Of It All, de Smith, vendeu mais de 237 mil unidades em sua primeira semana, estreando como número 1 na Billboard 200. A Billboard disse ter sido a melhor semana de vendas de Smith nos Estados Unidos.

A parada Billboard 200 contabiliza unidades de vendas de álbuns, vendas de faixas (10 músicas equivalem a um álbum) e atividade em streaming (1.500 reproduções equivalem a um álbum).