Saiba que atrações do Rock in Rio 2011 seguir no Twitter

Faltam apenas oito dias para o Rock in Rio 2011. Quem não aguenta a ansiedade pode recorrer às redes sociais onde muitos dos artistas que vão se apresentar no evento já andaram postando suas expectativas.

Para quem é fã, este é o momento de saber, muitas vezes até antes da imprensa, se a banda prepara uma inclusão de última hora de alguma canção no set list do show, por exemplo.

Mesmo que muitos dos perfis sejam administrados pelos empresários dos artistas, é possível encontrar mensagens bem pessoais que não deixam dúvidas de terem sido postadas pelo músicos.

Em outros casos, o próprio artista toma conta da sua página na rede, respondendo a outros usuários, elogiando "concorrentes" e até arrumando desafetos. Como o cantor Ed Motta, que, em maio, criou polêmica no Twittter, ao dizer que a cantora Paula Toller era bela e burra e que só no Sul e em São Paulo havia pessoas bonitas no País.

A norte-americana Ke$ha, por exemplo, revelou no mesmo Twitter que não vê a hora de estar no Brasil:

Já os rapazes do NX Zero uniram as redes. Promovem no Twitter a página que fizeram no Facebook especialmente para o seu show no evento chamada: "NX Zero no Rock in Rio, Eu Vou":

Para saber mais sobre o que suas estrelas favoritas do mundo da música estão preparando para o festival e também para descobrir quais suas impressões do País quando cá estiverem, separamos 20 perfis de artistas no Twitter. É só clicar e seguir:

Claudia Leitte: @ClaudiaLeitte

Coldplay: @Coldplay

Emicida: @emicida

Evanescence: @Evanescence

Ferry Corsten: @FerryCorsten

Guns N' Roses: @gunsnroses

Ivete Sangalo: @ivetesangalo

Katy Perry: @katyperry

Ke$ha: @keshasuxx

Lenny Kravitz: @LennyKravitz

Maná: @manaoficial

Marcelo D2: @Marcelodedois

Metallica: @Metallica

NX Zero: @nxzerooficial

Red Hot Chili Peppers: @chilipeppers

Rihanna: @rihanna

Sepultura: @sepulturacombr

Skank: @skankoficial

Snow Patrol: @SnowPatrolBand

The Monomes: @TheMonomes