SAIBA MAIS-Veja curiosidades da vida e carreira de Bob Dylan O lendário cantor e compositor Bob Dylan faz três shows no Brasil na semana que vem, suas primeiras apresentações no país em dez anos. A seguir, alguns fatos sobre sua vida e carreira. -- Robert Zimmerman, como foi batizado, nasceu em 24 de maio de 1941, em Duluth, Minnesota. Surgiu na cena "folk" no começo da década de 1960, no Greenwich Village (bairro boêmio de Nova York), com canções que falavam de política e direitos civis. -- Suas canções mais conhecidas são "Like a Rolling Stone", "Blowin' in the Wind," "The Times They Are a-Changin" e "All Along the Watchtower". -- Dylan chocou alguns fãs por se "ficar elétrico" em 1965 e foi vaiado em 1966 durante um show na Grã-Bretanha. Mas três de seus discos daquela época, "Bringing It All Back Home", "Highway 61 Revisted" e "Blonde on Blonde", são considerados clássicos da história do rock. -- Em 1966, sofreu um acidente de moto e foi morar em Woodstock, Estado de Nova York. Passou vários anos sem ser visto em público e gravou "The Basement Tapes" ("fitas do porão") com sua banda, chamada The Band. Não se apresentou no festival de Woodstock, em 1969. -- "Knockin' on Heavens Door" foi escrita em 1973 para o filme "Garrett & Billy the Kid", de Sam Peckinpah, que o próprio Dylan estrelou ao lado de Kris Kristofferson e James Coburn. A canção já foi gravada por mais de cem artistas. -- Em 2000, recebeu o Oscar de melhor canção por "Things Have Changed", incluída na trilha de "Garotos Incríveis." -- Em 1997, tocou para João Paulo 2o durante a Conferência Eucarística Mundial, na Itália. O papa dormiu. -- "Bob libertava a mente da gente do mesmo jeito que Elvis libertava o corpo", disse Bruce Springsteen num discurso em que introduziu Dylan no Hall da Fama do Rock and Roll, em 1988. (Reportagem de Angus MacSwan)