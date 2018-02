SAIBA MAIS-Lista de músicas do show de reunião dos Rolling Stones

A seguir, a lista completa de músicas:

1. I Wanna Be Your Man

2. Get Off of My Cloud

3. It's All Over Now

4. Paint It Black

5. Gimme Shelter (with Mary J. Blige)

6. Wild Horses

7. All Down The Line

8. I'm Going Down (com Jeff Beck)

9. Out Of Control

10. One More Shot

11. Doom and Gloom

12. It's Only Rock'n'Roll (com Bill Wyman)

13. Honky Tonk Women (com Bill Wyman)

14. Before They Make Me Run

15. Happy

16. Midnight Rambler (com Mick Taylor)

17. Miss You

18. Start Me Up

19. Tumbling Dice

20. Brown Sugar

21. Sympathy For The Devil

BIS:

1. You Can't Always Get What You Want

2. Jumpin' Jack Flash

(Reportagem de Mike Collett-White)